Ballet Paraisópolis vai lançar sua própria companhia de dança

Há 12 anos o Ballet Paraisópolis oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes da comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Agora, o projeto sociocultural dá um importante passo para a profissionalização de seus bailarinos com a criação da Cia Ballet Paraisópolis.

A companhia ganha os palcos a partir do dia 10 de março, quando será lançada oficialmente no Teatro Ítalo Brasileiro. A Cia Ballet Paraisópolis tem direção executiva de Monica Tarragó e começa com 16 bailarinos em seu elenco, sendo a grande maioria egressos do próprio Ballet Paraisópolis. A meta é que até o fim de 2024 o número de bailarinos salte para 22 vindos de variados locais de São Paulo.

Ballet Paraisópolis Foto: Vitória Andregueti

Para o lançamento, a mais nova companhia de dança de São Paulo apresenta a coreografia original “Véspera” assinada por Christian Casarin e a remontagem de Weverton Aguiar para o Grand Pas de Deux de Don Quixote. Além das coreografias, o público contará com exposição fotográfica “Ballet Paraisópolis – Voar é Possível”, instalada no Foyer do Teatro e que reúne 32 fotos de oito fotógrafos com direção criativa do designer e estilista Jum Nakao.

A Cia Ballet Paraisópolis também projeta para 2024 aumentar o repertório de coreografias e espetáculos com novas criações de coreógrafos renomados no cenário da dança, além de apresentar temporadas em teatros e centros culturais no estado de São Paulo.