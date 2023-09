‘Banqueiro dos pobres’ e vencedor do Nobel da Paz vem ao Brasil para lançamento de livro

A edição em português do Um Mundo de 3 Zeros, de Muhammad Yunus, será lançada com a presença do autor em São Paulo no dia 18 de outubro durante evento que comemora os 10 anos da Yunus Negócios Sociais no Brasil.

No livro, o autor defende um mundo de zero desemprego, zero pobreza e zero emissões de carbono. A edição brasileira conta com prefácio de Fábio Barbosa, CEO da Natura&CO, e é uma realização conjunta da Editora Voo, SomosUm e Yunus Negócios Sociais.

Muhammad Yunus vem ao Brasil para lançamento de livro Foto: THEMBA HADEBE/ AP

O livro já está em pré-venda no site da editora.Yunus aproveita para lançar o livro também em Fortaleza após sua participação no evento Conexão ODS, realizado pela Somos Um com o Pacto Global/ONU.

Muhammad Yunus é o fundador do banco Grameen de microcrédito e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2006. Ele ficou conhecido como ‘o banqueiro dos pobres’ por ter implantado um efetivo sistema de microcréditos em Bangladesh. Em 2011, Yunus foi demitido do banco que criou. Desavença com o governo de Bangladesh seria o principal motivo.