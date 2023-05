Bar do gênio da caipirinha, a Esquina do Souza, comemora cinco anos na próxima segunda-feira

O bar Esquina do Souza comemora 5 anos de vida na próxima segunda-feira. Localizado na Pompeia (agora também com uma recém-aberta unidade na Vila Leopoldina), a casa é tocada por um dos bartenders mais míticos da cidade, o Deusdete Neris de Souza, o famoso Souza.

Souza, que completa 33 anos de balcão esse ano, conquistou sua fama ainda quando trabalhava no bar Veloso - e fez das caipirinhas do lugar um acontecimento na cidade.

Esquina do Souza completa 5 anos Foto: Avocado Content

Para a comemoração, Souza vai abrir o bar excepcionalmente no dia 5, às 17h, para festejar junto com os clientes. Para o mês de aniversário haverá dois lançamentos. O primeiro é a caipirinha de cajá com maracujá e tangerina. Já o segundo lançamento será o bolinho de carne suína.

Ao lado dele, na Esquina do Souza, está sua esposa e cozinheira, Tatiane Balbino, e Augusto Ribeiro Vianna, empresário do ramo de bares e restaurantes.

Na Rua Cel. Melo de Oliveira, 1.066, Pompeia.