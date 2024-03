Biblioteca da USP recebe a coleção de livros em quartzo de Denise Milan

O conjunto completo da coleção de livros em quartzo por Denise Milan, artista representada pela DAN Galeria, chega pela primeira vez à Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM USP), biblioteca especializada em livros raros sobre o Brasil.

Com curadoria de Luiz Armando Bagolin, a exposição Quartzoteka traz o olhar da artista sobre a importância da natureza dos minerais na formação da vida geológica da Terra e os indícios de um mundo vasto, na maioria desconhecido, no interior do nosso planeta.

Livros em Quartzo Foto: Reprodução

A abertura para o público será na sexta-feira, 15 de março, a partir das 8h30. A mostra relaciona-se com Útero Magmático, apresentada em 2023 na DAN Sala São Pedro, e com outros trabalhos como os Tablets (2011/2015), os Ideogramas da Pedra (2009) e O Ciclo do Ouro (2014).