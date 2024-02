O Demoiselle Bistrô é o primeiro restaurante brasileiro a receber o Selo Casa Saudável. Trata-se de um selo do Healthy Building Certificate que leva em consideração elementos da saúde e bem-estar em projetos, edificações e construções. A certificação também pode ser conquistada por profissionais da construção civil.

O certificado será entregue oficialmente na tarde desta quarta-feira ao Demoiselle Bistrô, em Moema.

Fachada do Demoiselle Bistrô Foto: Edu Rodrigues

PUBLICIDADE A arquiteta Ornella Lenci, responsável pelo projeto do restaurante, explica que o certificado foi uma consequência e não o objetivo final. " Nossa intenção sempre foi criar um espaço agradável e acolhedor. Cuidamos do nível de ruído, iluminação, ventilação, materiais usados, qualidade da água, tipo de plantas usadas, entre outros detalhes... A certificação é a confirmação de que estávamos no caminho certo”, disse Ornella. Para receber o Selo Casa Saudável (SCS) é preciso que o projeto, a edificação, o profissional e o procedimento sejam submetidos a testes e verificações - que podem ser de documental analítica, mensurações físico-químicas, provas escritas e orais ou uma combinação de todas elas. A certificação existe desde 2014 - e já se espalha por países como Estados Unidos, México, Portugal, Canadá, Espanha, Austrália e China. A estimativa é que aproximadamente 3 mil unidades ao redor do mundo tenham essa certificação.

A diferença do Selo Casa Saudável para certificações de ambientes sustentáveis é, basicamente, o foco dos projetos. No caso do Selo Casa Saudável, todas as obrigações e mudanças visam o bem-estar do indivíduo.

Interior do Demoiselle Bistrô Foto: Edu Rodrigues

O Demoiselle foi batizado assim em homenagem ao Santos Dumont. Esse nome foi usado por ele em 1907 para identificar uma série de aeronaves que destacavam-se pela leveza e transparência (assim como demoiselles, insetos similares às libélulas).

O Bistrô tem apenas 22 lugares e um cardápio elaborado pelo chef Carlos de La Fuente. O restaurante investe nos clássicos e na influência espanhola (família de La Fuente) e sírio-libanesa (influência da sócia, Fabiana Sucar Dib).

O Demoiselle fica na Alameda dos Anapurus, 680 - Moema.