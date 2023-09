Bob Cuspe já é quarentão; personagem do cartunista Angeli será homenageado com show de banda punk

Uma homenagem aos 40 anos do Bob Cuspe, personagem criado pelo cartunista Angeli, vai acontecer no dia 30 de agosto.

Bob Cuspe completou 40 anos Foto: Reprodução

Para celebrar este marco, a Fresh People, hub dedicado à pesquisa e fomento da cultura underground, organiza uma festa no Iglesia La Borratxeria com shows dos Inocentes, banda seminal do punk de São Paulo - e que tem como fundador Clemente Nascimento.

A celebração coincide ainda com o aniversário de 67 anos de Angeli, comemorado no dia 31 de agosto.

“A comemoração diz um pouco sobre a felicidade e a importância de preservar esse patrimônio cultural das artes gráficas. O Angeli apresenta para as novas gerações a cultura underground, na qual a obra dele está intrinsecamente sacramentada. É essa a missão que tenho há quase três décadas de parceria. E que levo adiante com muito amor”, disse Carolina Guaycuru, mulher de Angeli.

Iglesia La Borratxeria

R. João Moura, 515 - Galpão 6 - Pinheiros.