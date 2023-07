Boogarins em SP: banda goiana de rock psicodélico toca sonorização do filme Bacurau

A banda goiana Boogarins estará presente, mais uma vez, em São Paulo para a comemoração de um ano do Cineclube Cortina, no dia 28 de julho. Desta vez, a proposta é que a banda de rock psicodélico faça a sonorização do filme Bacurau, lançado em 2019. Realizando diversos shows na capital paulista, a banda de 2012 é formada por quatro amigos: Benke Ferraz, Fernando Almeida, Raphael Vaz e Ynaiã Benthroldo.

O baterista do grupo, Ynaiã, conta que SP é uma cidade que frequentam há anos, já que tiveram uma abertura boa no inicio da carreira, além de ser a cidade com o maior número de demanda de shows. “São Paulo é uma cidade que sempre nos recebeu muito bem. O público é bem legal. Acho que é a cidade que mais tocamos no mundo. Há uma grande demanda por cultura, no geral, aqui”, diz.

Boogarins, banda goiana de rock psicodélico, estará presente em SP dia 28 de julho Foto: Foto: Hannah Carvalho





Com isso, na próxima sexta-feira, 28, a vinda de Boogarins será para realizar a sonorização do filme Bacurau no Cineclube Cortina, espaço que tem como objetivo interseccionar música com cinema. Para Marcelo Sarti, um dos sócios do cineclube, a proposta diferencial é que as bandas se apresentem na frente da tela de cinema, possibilitando ao público uma experiência, de fato, audiovisual.

Sendo algo completamente novo para a banda, Ynaiã conta que este convite para realizar a musicalidade do filme faz parte de uma ano em que eles estão com novos projetos. “Realizamos o show do Clube da Esquina, completamos 10 anos de primeiro disco. Estamos, também, terminando de gravar um material novo. É um ano de fazer paradas interessantes. Não sabemos direito como que vai ser essa apresentação, mas vai ser bom”, completa o baterista.

Bacurau é um filme nacional lançado em 2019, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O longa se passa no sertão pernambucano, na cidade de Bacurau que, misteriosamente, some do mapa. Para Marcelo, a escolha do filme para a comemoração do Cineclube, propõe conectar a banda com um filme emblemático, que traz a memória de revolucionários do sertão, além de discutir o imperialismo e questões de classe.

Cineclube Cortina fica na R. Araujo, 62, no bairro da República. Espaco também vai receber música, gastronomia e shows. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Outras datas e apresentações

Para quem não conseguir estar presente neste dia, Boogarins retornará para São Paulo outras três vezes, como divulgado. Até o momento, a banda já tem shows marcados nos dias 12 e 13 de agosto no Sesc Santana. Já no mês seguinte, 15 de setembro, os músicos goianos vão se apresentar, também, no Coala Festival, que será realizado no Memorial da América Latina.

Sendo um festival que tem como tradição privilegiar a música popular brasileira, o Coala conecta e proporciona encontros com novos artistas, como avalia o baterista, Ynaiã. “Eventos assim são bons para a banda, uma vez que o pessoal que vai para ouvir outros artistas e acaba conhecendo Boogarins”, conta Ynaiã.