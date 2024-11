Centro cultural em casarão histórico no Pacaembu é inaugurado com mostra coletiva

O primeiro evento do Centro Cultural Casa Terrária, no Pacaembu, é a mostra coletiva “Exposição como Escola”. Trata-se de uma exposição coletiva de arte contemporânea para apresentar os trabalhos de 9 artistas em diferentes momentos de inserção no mercado de arte.

Serão apresentados os trabalhos de artistas selecionados do Curso de “Arte e Mercado” da Nano Art Hub: Leandro Celestino, Mariana Longo, R Trompaz, Sylvia Sóglia e Tahis DZ; de artistas convidados: Heloisa Lodder, Marília Scarabello e Renato Almeida; e da artista idealizadora do projeto Dani Almeida.

Omar Porto, Renato Almeida, Marília Scarabello, Dani Almeida, R Trompaz, Leandro Celestino, Sylvia Sóglia e Heloisa Lodder na abertura do Centro Cultural Casa Terrária, no Pacaembu Foto: paulo pereira_teiadocumenta

A curadoria fica por conta de Omar Porto. O Centro Cultural Casa Terrária - pensado e gerenciado pela artista visual Dani Almeida, é um casarão de 310 m², construído em 1941. O edifício conserva muitas das características arquitetônicas do período em que foi construído, apesar de seu estado atual de deterioração. Na Rua Cardoso de Almeida 2000, no Pacaembu. A mostra vai até o dia 23 de novembro.