Presidente do Grupo SEB, Chaim Zaher irá representar o Brasil na etapa global do prêmio de empreendedor do ano da EY (Ernst & Young).

No evento, que acontece em Mônaco no próximo dia 8, empreendedores que foram os grandes destaques em suas respectivas edições nacionais se reúnem para ver quem será o homenageado mundial.

A viagem para a Europa também é uma oportunidade para o empresário conversar sobre negócios com outros líderes e trazer novidades para o Brasil. O Grupo SEB já tem mais de 300 escolas no país e cerca de 350 mil alunos na educação básica.

Nascido no Líbano, Chaim Zaher veio para o Brasil ainda criança com a família e trabalhou como mascate com o pai. Aos 18 anos, chegou a trabalhar como porteiro.