Chef Janaína Torres lança nesta quinta-feira um menu de inverno no Bar da Dona Onça

O Bar da Dona Onça lança, pela primeira vez em 16 anos, uma experiência de inverno.

PUBLICIDADE Janaína Torres - Melhor Chef Mulher do Mundo em 2024 pelo The World’s50 Best Restaurants - criou aquilo que batizou de “rota dos sabores da nossa terra”. Trata-se de um menu em 7 tempos - com pratos inspirados nas cozinhas populares, preparados com ingredientes orgânicos e criados exclusivamente para a degustação, que fica disponível até o início da primavera, no final de setembro.

Janaína Torres na frente do Bar da Dona Onça, No Copan. Crédito: Rogério Gomes

O menu começa com sopa de feijões brasileiros com codeguim, abóbora e verduras nativas e, na sequência, apresenta uma seleção de salgadinhos inspirada nas festas do Brasil: empada de palmito pupunha, risole de moqueca de pesca local, quibe com castanha de caju e bolinha de queijos artesanais brasileiros.

Os quitutes abrem uma sequência de reinterpretações de pratos da cozinha popular nacional, com o “porco terra nossa”, servido com cítricos da época e tucupi, o capeletti de galinha caipira com banana da terra e milho verde e o “arroz de viajante”, com carne, verduras e ovo.

Por fim, uma sobremesa de mandioca com chocolate brasileiro, água de coco e creme de nata. O encerramento também remete às tradicionais festas caseiras, com café de produção artesanal servido com “docinhos de aniversário” - quindim, beijinho e brigadeiro e bala gelada de coco.

O menu “Abrindo caminhos” custa R$ 190 por pessoa e estará disponível no Bar da Dona Onça nos meses de julho, agosto e setembro, apenas para jantar. A harmonização com vinho de jaboticaba – desenvolvido por Janaína Torres em parceria com a Cia dos Fermentados -, cerveja Dona Onça, cachaça de banana, vinhos nacionais, licores e café custa R$ 90.

Bar da Dona Onça - Edifício Copan - Av. Ipiranga 200 – CJ 27 e 29. Centro.