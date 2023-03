Chico Buarque, que estreia turnê em SP, também pode jogar um futebolzinho de madrugada

Um dos maiores compositores da música popular brasileira gosta mesmo é de jogar futebol. Chico Buarque, que está prestes a iniciar uma longa temporada de shows em São Paulo, é conhecido por armar partidas com seus músicos durante suas turnês.

Na maioria das vezes, as ‘peladas’ acontecem de madrugada, depois dos shows, em quadras alugadas de futsal. Claro, como muitas coisas que envolvem o Chico, esse futebolzinho é tratado com muita discrição. Até em eventos literários como a Flip, o compositor arruma um tempo para o futebol – como aconteceu na edição de 2004.

Pois é, ver o Chico ‘estufar o filó’ é um privilégio para poucos. O jeito é se concentrar nos shows da turnê “Que Tal Um Samba?” que acontecem na Tokio Marine Hall – de 2 a 12 de março; e de 23 de março a 2 de abril.

O cantor Chico Buarque apresenta a turnê "Que tal um samba? Foto: Pedro Kirilos / Estadão





Bloco de Notas

DIGITAL. A SP – Arte acaba de lançar o seu aplicativo. O app organiza todos os eventos que ocorrem durante a feira, como lançamentos editoriais, visitas guiadas e conversas com artistas. O aplicativo é gratuito e já está disponível.

PALESTRA. A advogada Renata Abalém – atual secretária-geral da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências – fará no dia 2 de março uma palestra sobre a novelista carioca Janete Clair no Restaurante Chiosco, no bairro Campo Belo, em São Paulo.