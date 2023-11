Novo longa de Anna Muylaert tem São Paulo como cenário e começou a ser rodado este mês

São Paulo é o cenário do novo filme de Anna Muylaert, A Melhor Mãe do Mundo. O longa, estrelado por Shirley Cruz e Seu Jorge, começou a ser rodado no dia 4 deste mês e conta a história de uma catadora de materiais recicláveis em uma jornada pela cidade.

Cena do filme 'A Melhor Mãe do Mundo' Foto: Arruda

No filme, Gal, interpretada por Shirley Cruz, decide prestar queixa em uma delegacia da mulher após sofrer abusos do marido, interpretado por Seu Jorge. Sem apoio e proteção, ela sai em busca de um lar seguro para os filhos, levando-os na sua carroça.

“Considero a maternidade uma das grandes forças da natureza humana, responsável não apenas pela gestação, mas muitas vezes pela manutenção e defesa da vida. E entre as mães, existem aquelas que não apenas cuidam dos filhos mas também tem coragem de lutar para que eles não herdem o ‘legado de nossa miséria’. A protagonista do filme é uma dessas mães.”