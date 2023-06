Comandada pelo ator e empresário Ricardo Tozzi, a Casa Cascais inaugura seu Boulevard Contemporâneo

Comandada pelo ator e empresário Ricardo Tozzi, a Casa Cascais inaugura no dia 16 de junho seu Boulevard Contemporâneo.

O espaço, localizado no primeiro andar do casarão da avenida 9 de julho, vai abrigar dez lojas de diferentes segmentos que vão de roupas e acessórios a salão de beleza.

O ator e empresário Ricardo Tozzi Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO CONTEUDO

Marcam presença uma loja de sapatos by Priscila Whitaker e a TUKANO, do também ator Sergio Marone, especializada em produtos sustentáveis.

Inaugurado em setembro do ano passado, o complexo comercial ocupa um casarão de 1934 (tombado pelo Patrimônio Histórico e localizado no Jardim Europa). O lugar abriga o restaurante Pátio das Cantigas - especializado em culinária portuguesa (com a chef Conceição Costa). Além do restaurante, o espaço conta com café, empório e uma academia.

A Casa Cascais fica na Av. Nove de Julho, 4984 - Jardim Europa.