Comitiva do Clube Pinheiros para a Olimpíada de Paris terá 50% de atletas mulheres.

“É uma Olimpíada das mulheres”, celebra Carlos Brazolin, presidente do Clube. “E esta é a nossa chance de trazer a primeira medalha conquistada por uma atleta.”

Beatriz Souza, do Judô; Ingrid Oliveira, dos saltos ornamentais; Larissa Pimentel, do judô; Ana Caroline Vieira, da natação e Gabriele Santos, do salto triplo. Foto: Rafael de Freitas

Vale lembrar que foi em Paris, em 1900, que uma mulher finalmente pôde competir no evento. A suíça Hélène de Pourtalès conquistou as medalhas de ouro e prata pela vela.

Entre os destaques do clube estão: Beatriz Souza, do Judô; Ingrid Oliveira, dos saltos ornamentais; Larissa Pimentel, do judô; Ana Caroline Vieira, da natação e Gabriele Santos, do salto triplo.