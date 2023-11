Conheça a coquetelaria do tailandês Ping Yang e da nova unidade do Jojo Ramen

Olá,

amigos do Balcão!

Todos bem?

Nesta semana, a nossa jornada etílica passa pela Tailândia e Japão.

Fui conhecer a coquetelaria do Ping Yang e da nova unidade do Jojo Ramen, na Santa Cecília.

Mas vamos começar pela Tailândia.

O Ping Yang é o resultado do amor do chef Maurício Santi pela cultura e gastronomia tailandesa. Santi, inclusive, passou 7 anos da sua vida no país - e percorreu toda a Tailândia entrando em contato com produtores e cozinheiros. Naquele país, ele também esteve na equipe do estrelado restaurante Nahm, do chef David Thompson.

Coquetelaria do Ping Yang Foto: Lais Acsa

Para o Ping Yang, o chef trouxe todo seu conhecimento de ervas, temperos e pimentas. Sim, um dos méritos do Ping Yang é não fazer concessões. Se o prato é apimentado na origem, ele será apimentado por aqui também.

Claro que isso é um desafio extra para a coquetelaria. Como combinar os sabores fortes da Tailândia com uma coquetelaria que não desapareça no primeiro gole?

Quem respondeu isso na prática foi o bartender André Ferreira, responsável pela carta de coquetéis.

Um dos hits da casa é o refrescante Rao Ram Garita , versão de uma Margarita - feito à base de tequila, cointreau, suco de limão e açúcar -, ao qual foi acrescentado uma folha de Rao Ram, planta aromática muito utilizada na cozinha Tailandesa.

Para quem gosta de martinis, a pedida é o Dry Makrut - um dry martini com folha de limão makrut. Quem quer mais pegada alcoólica, a sugestão é o Carabao, com jerez oloroso, uísque, vermute tinto e bitter de cacau e laranja.

O Dry Martini do Ping Yang Foto: Lais Acsa

JOJO RAMEN

Agora vamos para o Japão. Na verdade para a Santa Cecília, mais especificamente para uma das ruas mais bacanas da cidade, a Jesuíno Pascoal.

Com 7 anos de existência, o Jojo Ramen (casa especializada em ramen) acaba de abrir uma unidade na Santa Cecília. As sócias, Yasmin Yonashiro e Simone Xirata apresentam os clássicos da casa e pratos exclusivos para o novo endereço.

Mais detalhes sobre o menu, leia aqui a matéria da Fernanda Meneguetti para o Paladar.

Coquetelaria no Jojo Ramen Foto: Rafael Salvador

A casa traz dois coquetéis que saem direto das torneiras, o Shisa Bamboo e o Iyasasa Collins - criações do bartender e consultor Rodolfo Bob.

As duas opções conseguem vencer o desafio imposto por pratos com muita personalidade e sabor.

O Shisa Bamboo leva Awamori, jerez fino lavado no abacaxi, sakê e bitter umami e laranja.

Já o Iyasasa Collins vai com gim, yuzu, sakê, limão e toque de sal.

Mais uma opção de coquetel no Jojo Ramen Foto: Rafael Salvador

Serviços:

Ping Yang Thai Bar & Food

Rua Doutor Melo Alves, 767, Jardim Paulista

Jojo Ramen