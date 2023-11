Punk Cuisine começa a ‘rodar’ carta nova na próxima semana; conheça

Olá, amigos! Todos bem?

Já é novembro! E o ano acaba de entrar em seus capítulos finais.

Menos para o mundo da coquetelaria, não é?

Tem muita coisa acontecendo ainda.

Nesta semana, fui experimentar, em primeira-mão, uma mostra da próxima carta do Punk Cuisine (que começa a rodar já na próxima semana).

O bar/restaurante Punk Cuisine é uma casa que nasceu em Curitiba, mas chegou em São Paulo em meados deste ano.

Punk Cuisine chega em São Paulo Foto: Tati Frisson

Agora, a nova carta é uma criação do bartender Fábio Lourenço - que passou um longo período atrás da barra do premiado Tan Tan.

Desta vez, o bartender quer entregar sabor e até complexidade para um público que está comendo a caminhar pelas curvas da coquetelaria.

Uma das apostas do bartender é o Kanpai - que leva gim, suco de abacaxi, aperol, xarope de açúcar e suco de limão. O drinque já está sendo testado com alguns clientes - principalmente aqueles cuja a principal referência é um Fitzgerald ou algo do tipo. Fácil de beber e um passo adiante para quem está começando como bebedor de drinque.

Provei também o Hannah Haiboru - um refrescante highball com gostinho de wasabi. Tem tudo para agradar a clientela.

Para quem já está familiarizado com o Papel Plane (um clássico moderno), Lourenço vem com um interessante derivado, o Bibliothèque - ele leva bourbon, morango, xarope de amido de arroz, limão siciliano, fernet e bitter de laranja. Em tempo: Bibliothèque deve ser o nome do bar que o Punk Cuisine ainda deve abrir no segundo andar do restaurante.

Lourenço pensou também em uma saideira para quem pedir uma das ótimas sobremesas da casa. Aqui, o drinque é o Coffe Time - com rum envelhecido, bourbon, soju, vermute tinto, licor de café e bitter black lemon.

Ah, antes de acabar, a nova carta vai ter um drinque em homenagem ao Ronaldo Fenômeno. O drinque feito para o ex-atleta é uma versão do Cardinale - aqui, batizada de Cardinine (uma referência ao número que o atleta usava em seus tempos de artilheiro). O Cardinine vai com sochu, vermute seco, campari e umeboshi.

O Punk Cuisine fica ba Na Alameda Tietê, 184.

Cardinine, coquetel em homenagem ao Ronaldo Fenômeno Foto: Arquivo Pessoal

Alerta de Festa

No dia 15 de novembro, o Santana bar comemora 3 anos com um festa regada de jazz, com a presença do trio High Jazz, e alguns dos drinques autorais que mais marcaram a história do bar. O menu de comidinhas casuais será assinado pelo restaurater Fábio Moon. O Santana fica na Rua Joaquim Antunes, 1026.

Fachada novo Santana Bar. Foto: Bianca Kachani

Chuva de guests

No Cordial

Neste domingo, o Cordial recebe Luiz Felippe Mascella, do Regô e Terê, para uma tarde de coquetéis especiais - como o Carma Caju - com uísque, caju, vermute branco, jerez, sal e bitter de laranja. Na Rua Epitácio Pessoa, 32. A partir das 14h.

No Locale Caffè

Na terça-dia feira, 14 o Locale promovem mais um guest - agora com a presença do Alvaro Garcia Arrojo e a Laura Ruiz, do Rayo. O Rayo é um bar da Cidade do México que está elencado como o 72º melhor bar do mundo, de acordo com a World’s Best Bars. O Locale está na Rua Manoel Guedes, 349. A partir das 19h.

No Liquor Store

Sommelière e especialista em design de bebidas, estratégia e sustentabilidade, Laura Hernández, responsável pela Sala de Laura, em Bogotá, listada em 2023 em 80o lugar entre os melhores bares do mundo, desembarca no Brasil, no fim de novembro. Vem acompanhada pela mãe, a chef Leonor Espinosa, do restaurante Leo, para uma série de eventos em São Paulo. No dia 21, após encabeçar uma aula magna na universidade Anhembi Morumbi, segue para a The Liquor Store. Ao lado de Thiago Bañares e Caio Carvalhaes apresenta uma carta com quatro coquetéis elaborados a partir de destilados próprios. O The Liquor Store fica na Alameda Franca, 1151 - 1o andar - Jardins.