Conheça o restaurante francês nos Jardins que vai virar balada depois da meia-noite

O LouLou, restaurante da região dos Jardins que tem como inspiração a moda francesa das décadas de 70 e 80, abre na próxima sexta-feira, dia 16, o LouLou UpStairs.

O LouLou UpStairs começa a funcionar assim que o restaurante do mesmo nome encerra suas atividades no dia. A partir da meia-noite, o espaço no andar superior do restaurante abre e a balada vai até às cinco da manhã.

A balada começa a partir da meia-noite Foto: Reprodução

Com sessenta e sete metros quadrados, o lugar tem capacidade para acomodar 70 pessoas.

O LouLou UpStairs será a primeira FlagShip fixa da Dom Perignon no Brasil. O espaço é comandado pelo empresário Leo Cury.

Na noite de inauguração, o DJ Michael Prado, que já animou eventos e desfiles de marcas como Louis Vuitton e Phillip Plein, irá comandar as pick- ups.

O LouLou fica na Rua Barão de Capanema, 568.