Daniela Thomas e Bete Coelho preparam espetáculo sobre o poder de ser atriz

Com direção de Daniela Thomas, a Cia. BR116 está em fase final de montagem da primeira peça escrita por Caetano W. Galindo.

Estrelado pelas atrizes Bete Coelho, Georgette Fadel e Iara Jamra, o espetáculo “Ana Lívia” é uma celebração ao poder de ser atriz e à magia do teatro. A estreia será no dia 10 de novembro, no Sesc Consolação, em curta temporada.

“É um enorme prazer estar acompanhada por essas mulheres talentosíssimas, em umespetáculo fluido, bem-humorado, pleno de feminilidade, cheio de vida (e transformação) e muito desafiador para todos os profissionais envolvidos. Um espetáculo que deve, ao mesmo tempo, intrigar e encantar o público”, afirma Bete Coelho.