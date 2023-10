Doces ou Travessuras? Bolo fúnebre, espetinho diabólico e mousse de inseto em festival de Halloween

O 1º Festival de Doces Temáticos de Halloween acontece em 28 e 29 de outubro, das 12 às 20h, no Club Homs São Paulo.

Com entrada grátis, o evento que será juntamente com o Mercado das Bruxas, terá opções de guloseimas - como um bolo de morango que imita sangue, maças ‘envenenadas’ (versão de maçã do amor), espetinhos diabólicos e mousse de inseto.

Além da parte gastronômica, o Mercado das Bruxas ainda contará com muitas experiências e atrações do mundo bruxo, tais como oraculistas, expositores, shows de danças e palestras.

Serviço 1o Festival De Doces Temáticos de Halloween e Mercado das Bruxas

Quando: dias 28 e 29 de outubro (sábado e domingo)

Horário: das 12h às 20h

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – Bela Vista – São Paulo (SP)

Entrada: Gratuita

Bolo 'sangrento' de Halloween Foto: Rafa Guirro