Dona Lurdes, de ‘Amor de Mãe’, vai enfrentar a ‘síndrome do ninho vazio’ nos cinemas

Dona Lurdes, o Filme já tem data de estreia. Spin-off da novela Amor de Mãe, a comédia chega com exclusividade nos cinemas da rede Cinemark no dia 28 de março.

Com Regina Casé no papel principal, o filme mostra a icônica personagem se reinventando – e vivendo muitas aventuras – após enfrentar a “síndrome do ninho vazio”, depois que os filhos saíram de casa.

A família da Dona Lurdes Foto: Globo/Angélica Goudinho

Segundo longa produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, terá exibição em mais de 80 salas Cinemark, nas principais cidades do país. ‘Dona Lurdes, O Filme’ é escrito por Manuela Dias, com colaboração de Claudio Torres Gonzaga e direção artística de Cristiano Marques. A produção é de Luciana Monteiro, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.