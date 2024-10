Elie Horn, fundador da Cyrela, foi escolhido como ‘personalidade do ano’ pelo Seconci-SP

Elie Horn, fundador da Cyrela, uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, foi escolhido como “personalidade do ano” de 2024 pelo Seconci-SP (Serviço Social da Construção Civil), entidade filantrópica responsável por ações de assistência social, saúde e educação aos trabalhadores do setor da construção.

Horn, que acaba de lançar o livro “Tijolos do bem — reflexões do fundador da Cyrela”, notabilizado por sua dedicação à causa social e por doar expressiva parte de sua fortuna pessoal para a filantropia, será homenageado no dia 28, durante Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho, iniciativa do Seconci em parceria com o Sinduscon-SP (Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo).

Elie Horn Foto: Hélvio Romero/Estadão

A oitava edição do prêmio, que será realizado pela primeira vez no Allianz Parque, na capital paulista, deverá reunir cerca de 1.200 pessoas. A premiação tem como objetivo reconhecer as melhores práticas de saúde e segurança do trabalho em canteiros de obras de construtoras, instaladoras, subcontratadas e subempreiteiras, localizados no Estado de São Paulo.O evento está sendo realizado com recursos próprios da construção civil.