Estação Faria Lima recebe exposição em homenagem à artista plástica Tomie Ohtake

Em comemoração ao mês de nascimento da artista plástica Tomie Ohtake, a Estação Faria Lima de metrô, da Linha 4-Amarela, inaugura, nesta quarta-feira, a exposição Projeto Centenários – Tomie Ohtake.

A mostra, que tem curadoria do Instituto Tomie Ohtake, reunirá uma série de totens com marcos da trajetória profissional e pessoal da artista, além de conteúdos digitais exclusivos, veiculados em painéis eletrônicos. As portas dos trens e os túneis da estação serão adesivados com imagens e mensagens da exposição.

O Grupo CCR, além de patrocinar a exposição, assina (também nesta quarta-feira), um acordo por meio do qual se torna um dos principais patrocinadores do Instituto Tomie Ohtake. O patrocínio apoiará os programas transdisciplinares de arte-educação do Instituto Tomie Ohtake em escolas públicas e privadas.