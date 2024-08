Eugênio Bucci é eleito para a Academia Paulista de Letras

“O nome do Eugênio surgiu naturalmente. Ele é um intelectual da gema, um pensador, uma pessoa diferenciada pelas posições morais e coerência. Eugênio é uma grande aquisição para a Academia Paulista de Letras”, disse o presidente da APL, advogado, colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Antônio Penteado Mendonça.

Após receber a notícia do próprio presidente da APL, Bucci falou ao Direto da Fonte: “De minha parte, digo que é uma honra imensa, além de uma grande alegria. A APL é um ambiente diverso, que reúne inteligências e sensibilidades de formações e conformações distintas, e se abre para mim como um convite para um convívio que muito vai me ensinar e muito vai me encantar. Estou feliz”.