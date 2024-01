Exposição de 14 artistas israelenses no Conjunto Nacional retrata violência do Hamas contra mulheres

A exposição Unindo Vozes Contra a Violência de Gênero reúne o trabalho de 14 artistas israelenses que retratam a violência dos terroristas do Hamas contra mulheres. A Mostra está sendo trazida ao Brasil pela Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), por meio do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina (ELF ), e ficará em cartaz entre 30 de janeiro a 21 de fevereiro no Conjunto Nacional, em São Paulo.

Obras retratam violência do Hamas contra as mulheres Foto: Reprodução

Um dos destaques é a obra de Merav Shinn. Nela, a artista retrata Naama Levy, de 19 anos, que foi sequestrada pelo Hamas. Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, Naama era exibida com as mãos amarradas e a calça repleta de sangue entre as pernas.

Obra que retrata violência sofrida pelas mulheres Foto: Reprodução