Faculdade de Direito do Largo São Francisco recebe a ‘Parada das Luzes de Natal’

Até o dia 23 de dezembro, a tradicional “Parada das Luzes”, que reúne artistas e bailarinos caracterizados de personagens lúdicos e figurinos iluminados com centenas de lâmpadas de led, acontece nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Iguape, Mogi das Cruzes e Congonhas.

Parada de Luzes no Largo São Francisco Foto: Lucia Oliveira

O projeto, que está no Brasil desde 2017, nasceu na Alemanha, em 2004. “Todos os nossos figurinos e adereços são iluminados com 200 a 400 microlâmpadas de LED por traje, feitos com uma tecnologia alemã desenvolvida com exclusividade especialmente para o projeto” comenta Taís Somaio, CEO da Valentina Produções, responsável pela realização do evento no Brasil.

Na cidade de São Paulo, a Parada das Luzes acontece no próximo dia 15, às 19h, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco; no dia 16, às 18h, o evento vai para a Biblioteca Hans Christian Andersen; já no dia 17, ela acontece no Teatro Paulo Eiró, às 18h.