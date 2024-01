Feijoada carnavalesca do Esporte Clube Pinheiros terá apresentação de Salgadinho e Mumuzinho

O Esporte Clube Pinheiros realiza no próximo dia 3 de fevereiro, a partir das 12h, no salão de festas, a tradicional Feijoada Carnavalesca com o tema “É do Caribe”, para associados e convidados.

“A feijoada carnavalesca já é o nosso esquenta para as Olimpíadas, o nosso ano de ouro. Aqui já estamos vivendo o clima de Carnaval e Olimpíadas”, afirma Carlos Brazolin, presidente do clube.

A animação da festa fica por conta dos cantores Salgadinho e Mumuzinho. A Escola de Samba Águia de Ouro, uma das mais tradicionais de São Paulo, abre a festa.