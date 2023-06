Sertanejos na festa junina do Esporte Clube Pinheiros: show de Zezé di Camargo e Luciano já esgotou

Com shows de Zezé di Camargo e Luciano, Felipe Araújo, Tierry e Oswaldo Montenegro, a tradicional festa junina do Esporte Clube Pinheiros se realiza de quinta a domingo.

A expectativa é de uma presença de cerca de 80 mil pessoas neste ano - entre sócios e não-sócios. “A festa junina do Pinheiros já faz parte da tradição da cidade”, diz André Patury, diretor de restaurantes do Pinheiros.

Já foram vendidos até agora mais de 20 mil convites. Para os shows da dupla Zezé di Camargo e Luciano, os ingressos já estão esgotados (no sábado). O resultado mostra a força que do sertanejo durante os festejos juninos. O tema foi até motivo de polêmica recente entre as apresentadoras do programa Saia Justa, da GNT, Astrid Fontenelle e Gabriela Prioli.

Zezé di Camargo e Luciano no arraial do Clube Pinheiros Foto: BRUNO FIORAVANTI

Em tempo: no final do ano passado, a dupla Zezé di Camargo e Luciano passou por um período de turbulência - com diversos relatos de brigas entre os dois. Bom, aparentemente as rusgas deram uma arrefecida - já que eles esrão cumprindo uma grande agenda de shows durante as festas juninas.