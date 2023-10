Filho de Faustão estreia programa próprio e exalta legado do pai: ‘Não posso abrir mão’

O filho de Faustão, João Silva, agora tem um programa de auditório para chamar de seu e avança para se destacar entre os apresentadores da TV aberta. O Programa do João faz sua estreia na noite deste sábado na Band. Questionado se sente que está sucedendo Faustão, ele afirma: “Não sinto isso, acredito que é preciso dar importância ao legado, respeitar e perpetuar isso para sempre. É uma coisa de filho, que não posso abrir mão, mas é uma história diferente”.

No primeiro programa, as atrações serão: Felipe Araujo, Tierry, do sertanejo, e DJ Ronald, além de seu pai Ronaldo Fenômeno e sua esposa Celina Locks. O apresentador diz que um ponto forte do programa será a música: “Eu percebo que cada vez menos há na televisão a divulgação dos grandes sucessos, e também dos talentos que ainda são desconhecidos”.

João Silva estreia o Programa do João neste sábado e fala do pai Faustão Foto: RENATOPIZZUTTO





João conta o que mais admira em seu pai “é como ele trata as pessoas, seu caráter e generosidade. Na parte profissional, é o jeito que ele tem para o improviso. Consegue elevar os convidados que vão ao programa. Todos ele coloca na primeira prateleira.”

Indagado se há expectativa de Faustão aparecer em seu programa futuramente, ele explicou: “Ah, eu acho que quando ele estiver bem e quiser aparecer e nos falar seria o maior prazer. Seria a maior felicidade para mim tê-lo no programa. Mas acho que nesse momento ele precisa se concentrar na recuperação. Ele ainda não pode nem sair de casa”.

Faustão passou por um transplante de coração no mês passado, aos 73 anos. A doação ocorreu de forma rápida, o que levantou uma discussão sobre a lista de espera e a situação das pessoas que aguardam transplantes em São Paulo e no Brasil.

João conta ainda que foi muito difícil para a família ver que a saúde de Faustão estava em perigo, mas depois eles conseguiram lidar de forma mais positiva com os acontecimentos. “Acaba que tudo na vida não é por acaso. Virou a missão de vida da família ajudar outras pessoas que estão passando por essa necessidade. Minha mãe criou um perfil no Instagram chamado ‘Faustão do meu coração’, onde ela compartilha histórias, até para mostrar casos de sucesso em transplantes e animar aqueles que estão nessa situação”.

O apresentador acredita que o programa de auditório é um instrumento que acaba aliviando a vida de muitos no Brasil, que não têm uma história fácil. Acaba sendo um momento de distração para o telespectador. “Eu quero continuar levando alegria para as pessoas, até mesmo sendo uma válvula de escape para aqueles que estão sofrendo muito, até mesmo com uma doença.”

Para João, conquistar a audiência tem a ver com estratégia. “A gente vai sentindo. Acho que em um programa semanal, você consegue construir essa estratégia, quando é diário, fica mais preocupado em arrumar conteúdo e jogar no ar. A construção vem de experimentações mesmo, de colocar um quadro no ar, ver se a audiência aumentou ou diminuiu. E aí você vai buscando o seu caminho.”

Faustão é conhecido também por seus bordões: “Ô, louco meu” ou “Quem sabe, faz ao vivo”. João diz que tem algumas expressões próprias que usa na vida pessoal e que se algum bordão surgir na hora do programa, pode acontecer de soltá-lo: “Não dá para preparar um bordão. Acho que é algo que vem de forma natural e tem a ver com a sua personalidade”.

Dentre os principais conselhos que ouviu de Faustão para lidar com as câmeras, interagir com entrevistados, chamar matérias ou comerciais é “manter a calma”. O pai apontou que o filho é uma pessoa que fala muito rápido. Disse que, nas capitais, as pessoas estão acostumadas a esse estilo e a entendê-lo, já que a vida é corrida. Mas quando os telespectadores são de cidades do interior do Brasil, o ritmo é outro. E é preciso diminuir a velocidade, ter uma fala mais pausada, para conseguir alcançar o coração e a mente das pessoas.

Aos 19 anos, João é um novato, mas nem tanto. Teve experiência diária participando da apresentação do programa Faustão na Band, juntamente com o pai e Anne Loterman, por um ano e meio.