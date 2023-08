Filipe Ret e Djonga se apresentam em evento do Youtube no Parque Mirante, na laje do Allianz Parque

O cantor Filipe Ret e Djonga irão se apresentar na nona edição do Brandcast, evento que reúne marcas, agências, criadores de conteúdo e artistas para apresentar tendências, insights e cases de sucesso no Youtube.

Ret tem milhões de inscritos em seu Youtube. Já Djonga é o primeiro artista brasileiro a ser indicado ao BET Awards.

O evento, apenas para convidados, acontece no Parque Mirante, na laje do Allianz Parque, no próximo dia 29 de agosto.

Filipe Ret acumula milhões de inscritos na plataforma Foto: RODRIGO ONO / undefined

Durante a noite também serão revelados os ganhadores do YouTube Works, premiação que celebra a criatividade da publicidade na plataforma.

O evento terá um casting estrelado por alguns dos maiores YouTubers e artistas do moento.