Governo de São Paulo lança Campanha do Agasalho na próxima quinta-feira

Após a pandemia da Covid-19, a tradicional Campanha do Agasalho do Governo de São Paulo retorna em 2023 para incentivar a arrecadação de roupas de frio e cobertores durante o inverno.

O lançamento ocorre nesta quinta-feira, 18, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Campanha do Agasalho será lançada nesta quinta-feira Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO CONTEÚDO

Este ano a campanha ganhou um novo reforço: empresários ligados à Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil ) estão doando moletom, helanca e aviamentos para produção de agasalhos pelas alunas do curso de Costureiro Avançado do Fundo Social. As peças feitas durante as aulas práticas também serão doadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social do Estado de SP.