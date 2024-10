‘Graças à análise eu pude aceitar as minhas origens’, diz Betty Milan

A experiência de ser analisada pelo Lacan foi algo marcante na sua vida?

Graças à minha análise eu pude aceitar as minhas origens. Eu tinha feito análise antes no Brasil e tinha muito preconceito em relação às minhas origens. Não suportava ser chamada de turca, aliás, com toda a razão, porque os libaneses não imigraram por acaso, eles imigraram por causa do império otomano. A análise com o Lacan me permitiu vencer a autoxenofobia. Aliás, nas primeiras sessões o Lacan me fez falar das minhas origens, e foi aí que eu resolvi fazer análise com ele. Eu larguei tudo pra fazer análise com ele. Isso permitiu que eu aceitasse minhas origens, me tornasse mãe, permitiu, portanto, que eu aceitasse meu sexo biológico sem abrir mão do essencial. Foi uma experiência decisiva.