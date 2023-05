Hotéis de SP irão treinar funcionários e adaptar seus aposentos de acordo com as tradições islâmicas

Uma rede de mais de 3.200 hotéis de SP será sensibilizada a partir desta sexta-feira, 12, a treinar sua mão-de-obra e adaptar seus aposentos de acordo com os costumes e tradições islâmicas.

A ideia é oferecer tapetes de orações nos quartos, sinalização geográfica em direção à cidade de Meca, na Arábia Saudita, considerada sagrada para os muçulmanos, cardápios com ingredientes consumidos por muçulmanos, além de medidas específicas de higiene.

Muçulmanos rezam na mesquita central de SP Foto: ROBSON FERNANDJES / ESTADÃO

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens de SP em parceria com a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (Fambras), que assinam dia 12 um protocolo de intenções com este fim.

Estima-se que até 2028 o mercado de viagens para muçulmanos movimente US$ 225 bilhões, segundo a consultoria CrescentRating, que monitora o segmento. ”SP se torna o primeiro destino do Brasil a praticar o chamado turismo halal, cada vez mais inclusivo e tolerante”, disse o secretário Roberto de Lucena, de Turismo e Viagens de SP.

”O Turismo halal cresce em todo o mundo, e São Paulo pode, sim, ser um destino amigável para muçulmanos. Essa certeza é o que nos motiva a colaborar com este projeto da Secretaria de Turismo e Viagens”, Ali Hussein El Zoghbi.