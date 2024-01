A marca Valentino abre nova boutique no Shopping Cidade Jardim. A loja recém-renovada, com mais de 280 metros quadrados, marca a expansão da rede em todo o mundo. A loja abre com um novo conceito - inspirado na hospitalidade italiana.

A boutique oferece prêt-à-porter feminino da Valentino e acessórios Valentino Garavani da coleção Primavera 24.

Valentino Garavani fundou a marca em 1960. Logo, várias estrelas de Hollywood começaram a usar suas peças em premiações e tapetes vermelhos.