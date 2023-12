Ilu Obá de Min vai tocar durante exibição de filme de 1928

A bateria do grupo Ilú Obá de Min vai compor ao vivo a trilha musical do longa A Paixão de Joana D’Arc, de Carl Theodor Dreyer, no 3º Festival de Cultura e Direitos Humanos.

Ilú Obá de Min Foto: Leo

Dirigida em 1928 pelo cineasta Carl Theodor Dreyer, a obra é considerada um dos títulos mais importantes do cinema mundial. A proposta é criar uma dramaturgia nova para o filme a partir do som que desafia e reavalia as estruturas narrativas hegemônicas e o jogo de identidade cultural proposto neste encontro.

A ideia em unir o Ilú com Joana D’Arc foi de Leandro Pardi, um dos curadores do DH Fest. “A primeira vez que convidei o Ilu para musicar o filme foi em 2016 no âmbito do centenário de Paulo Emílio Salles Gomes. Este é o segundo encontro do Ilu obá com o filme. A temática do festival este ano é “raízes e renascimentos” e este trabalho primoroso de Beth Belli (maestra do Ilú) em fazer uma trilha sonora para este filme clássico acrescenta novas camadas e novas dramaturgias para o filme. Para mim este encontro é uma condensação da arte decolonial. Sem spoiler, digamos que Joana D’Arc encontra Oyá”, diz Pardi

A sessão ocorre no sábado, dia 09, no Sesc Santo Amaro.