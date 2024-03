Imóvel que abrigava os Doutores da Alegria foi demolido e grupo pede ajuda para mudança de sede

Uma campanha acaba de ser lançada para arrecadar recursos para a mudança e a reforma do novo espaço. Pessoas e empresas podem doar através do site doar.doutoresdaalegria.org.br/ajude.

“Além do trabalho nos hospitais, ao longo de mais de 30 anos, passamos também a realizar atividades para diversos públicos, como palestras, cursos, criações artísticas e pesquisas. E nossa sede física, em Pinheiros, foi essencial para que bons resultados fossem alcançados”, disse Luís Vieira da Rocha, diretor-presidente da Associação Doutores da Alegria.

“Agora o espaço, que era locado, foi demolido - e teremos que nos mudar às pressas, mesmo em um momento orçamentário em que os recursos previstos não são suficientes para viabilizar essa transição por completo - o que inclui a reforma do novo local”, completou.

“Assim surgiu a ideia da campanha Mude Com Doutores da Alegria, convocando pessoas e empresas que se identificam com nosso trabalho a nos ajudarem neste caminho rumo ao Centro da cidade. A escolha pelo Centro, aliás, busca coerência com a nossa história. Queremos contribuir para que a região seja mais acolhedora e justa. É um território de vários projetos que dialogam com nossa atuação intersetorial entre a cultura, a educação, a assistência social e as políticas de garantias de direitos”, falou Rocha.