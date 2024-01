Inteligência artificial será homenageada em bloco de carnaval criado por dubladores

Os desfiles deste ano estão marcados para 3 de fevereiro às 14:30 na Praça Cívica Lapa, em São Paulo; e 10 de fevereiro às 14:30 na Praça dos Cavalinhos, Tijuca, Rio de Janeiro.

O bloco contará com a participação de diversos dubladores, incluindo a presença confirmada do ator, dublador e diretor de dublagem Manolo Rey, responsável por dar voz a personagens de atores como Tobey Maguire e Will Smith, além do icônico Gaguinho em Looney Tunes.