João Carlos Martins e Fogaça atendem ligações em ação social neste dia 11 de setembro

O maestro João Carlos Martins e o chef Henrique Fogaça atenderão às ligações de clientes da BGC Liquidez nesta segunda-feira, quando se relembra o ataque terrorista ao World Trade Center, em Nova York, ocorrido em 2001. Eles executarão as ordens de investimento com o apoio dos colaboradores da corretora nos escritórios de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Pianista e maestro João Carlos Martins Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Neste dia, o grupo reverte 100% de sua receita de corretagem, no mundo todo, para ações de caridade. A iniciativa foi criada pela BGC Global que tinha escritório localizado nas torres gêmeas. Cerca de 700 colaboradores da empresa morreram no atentado.

A Fundação Bachiana e a Fundação Gol de Letra estão entre as entidades beneficiadas desta 15ª edição do Charity Day no Brasil. Metade do montante é direcionado a instituições brasileiras e o restante compõe um fundo global que ajuda familiares das vítimas do atentado.