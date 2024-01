Jogadores do Corinthians e São Paulo cantam Hino Nacional com sobreviventes do Holocausto

No dia 30 de janeiro, o clássico Corinthians x São Paulo, jogo da quarta rodada do Campeonato Paulista, contará com uma participação especial: por iniciativa do Memorial do Holocausto, 10 sobreviventes terão seus nomes anunciados e cantarão o Hino Nacional ao lado dos jogadores de ambos os times no Neo Química Arena.

Unindo a proximidade do Dia Mundial da Memória das Vítimas do Holocausto, 27 de janeiro, e a paixão do País pelo futebol, a campanha transmite a mensagem: “Diga Não Ao Antissemitismo”.

Neo Química irá receber o clássico entre Corinthians e São Paulo. FOTO ALEX SILVA/ESTADAO