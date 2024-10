Jorge Gerdau, chairman do Grupo Gerdau, e Elie Horn, sócio-fundador e co-presidente do conselho de Administração da Cyrela, foram homenageados por João Doria, co-chairman do LIDE, durante o Seminário LIDE | Governança, na CASA LIDE, em São Paulo.

Jorge Gerdau e Elie Horn recebem homenagem na Casa Lide Foto: Evandro Macedo/LIDE

O evento contou com a presença de outras lideranças, como Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza, Sérgio Zimerman, presidente da Petz, Olga Colpo, presidente do conselho do Banco BMG, e Alexandre Silva, presidente do conselho da Embraer.