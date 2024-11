Larissa Manoela lança coleção com itens de papelaria inspirada em sua vida e paixões

Que a era digital chegou com tudo há um tempo não é novidade para ninguém, mas ainda existem os apaixonados e adeptos do eterno papel. Larissa Manoela tem apenas 23 anos e é fã de carteirinha em organizar o dia a dia na famosa agenda (ou planner, como tem sido nos últimos anos).

PUBLICIDADE A paixão por itens de papelaria foi tanta que ela arranjou tempo em meio a todas as suas funções — atriz, empresária, cantora, dubladora e escritora — para participar de todo o processo de criação da sua linha de cadernos e artigos de papelaria com a Animativa. “Amo fazer parte do desenvolvimento, dar o meu toque e desenvolver em conjunto. Foi um momento que eu pude dividir esses universos da minha vida. Tem muita coisa em cada item que envolve minha vida profissional e também a pessoal”, fala em entrevista à coluna.

Larissa Manoela revela linha de papelaria inspirada em seu universo Foto: Divulgação/Animativa

E engana-se quem pensa que os itens vêm com o rosto de Larissa Manoela estampado. Na verdade, a atriz traz um toque minimalista em cada peça da coleção. Para os fãs mirins, essa é uma oportunidade e tanto de ter algo assinado por ela.

Mas as crianças não são o único foco da linha. Na verdade, Larissa busca unir a criançada com os jovens e adultos que também são apaixonados por itens de papelaria (tanto que dividiu a coleção em três: Doce Romance, Memórias da Lari e Wanderlust): “Quis fazer algo com a minha personalidade, do que eu realmente consumo”.

E o fascínio por itens de papelaria (principalmente aqueles mais delicados e minimalistas) tem dominado cada vez mais as redes sociais. Ao pesquisar a tag ‘papelaria’ no TikTok é possível encontrar mais de 319 mil publicações. No Instagram, o número de publicações com a mesma tag é de mais de 5 milhões.

A própria atriz tem os seus cadernos e dedica um tempo para a escrita: “Sempre fui muito conectada aos meus cadernos. Sou aquele tipo de pessoa que adora escrever, mesmo vivendo em uma era digital. Eu gosto de planejar meu dia, escrever meus pensamentos e me organizar. E a minha linha de cadernos foi pensada com esse intuito”.

Larissa Manoela lança linha de cadernos para todas as idades. Foto: Divulgação/Amni

Por fim, Larissa Manoela cita qual linha seria a escolha de Filipa, sua personagem de ‘De Volta aos Quinze’: “Com certeza seria Wanderlust. Ela gosta de viajar no tempo. Então esse seria mais a cara dela”.

A empresária ainda cita que escolheria a linha ‘Memórias da Lari’ para a Maisa, que “cresceu junto” com ela. E para seu marido, André Luiz Frambach, os itens da linha ‘Doce Romance’ seria a escolha ideal: “Traz tudo que a gente transcende e acredita no nosso relacionamento. É uma linha que mostra pro mundo que é possível encontrar e não desistir do amor”.