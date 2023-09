Le Cordon Bleu São Paulo inaugura um espaço multiexperiências na Vila Madalena

O Le Cordon Bleu está inaugurando um formato inédito de negócio que reúne cozinha de inovação, café, coworking e mais uma série de espaços para experiências e conexões em torno da gastronomia.

O lugar escolhido para abrigar a novidade é a Vila Madalena, no prédio em que a escola francesa de mais de 120 anos se instalou em 2018, na Rua Natingui, 862.

Batizado de Culinary Village, o projeto ocupa uma área de 700 m² conectada ao instituto. Trata-se de uma expansão do espaço físico, mas também de atuação. A ideia é fortalecer o braço B2B do Le Cordon Bleu e receber o público, que agora poderá frequentar o café oficial da escola e o Memorial Nina Horta - ambiente que abriga uma biblioteca com o acervo de livros que pertenceram à escritora (são mais de 2,5 mil títulos disponíveis para consulta) e a própria cozinha de Nina, com os móveis e uma coleção de utensílios e objetos pessoais doados por sua família à escola.

André Cointreau no Le Cordon Bleu São Paulo Foto: Fabiana Kocubey

Quem cortou a faixa do novo espaço, que será oficialmente aberto na próxima segunda-feira (2), foi André Cointreau, presidente do Le Cordon Bleu International. Descendente das famílias Cointreau e Rémy Martin - donas dos lendários licor e conhaque, ambos centenários -, ele é o responsável pela globalização que levou a metodologia do Le Cordon Bleu a 35 unidades de ensino espalhadas por 23 países.

O empresário contou que o mercado brasileiro superou as expectativas e anunciou ainda uma parceria de seu instituto com a Ânima Educação no ensino superior, em uma graduação de certificação dupla que vai chegar a mais de 8 cidades do país até 2025.