Leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. vai oferecer até partida de pôquer com o jogador

No próximo dia 22 de junho, o Instituto Projeto Neymar Jr. realizará, no Clube Monte Líbano, o Leilão beneficente em prol das atividades socioeducativas da instituição - localizada no Jardim Glória, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

“Eu estou muito feliz com a retomada do Leilão do Instituto Neymar Jr depois de todos estes anos em que sofremos com a pandemia. A visibilidade que um evento desse porte oferece, com a presença de tantas pessoas importantes e ajudando na arrecadação de fundos para a continuidade do nosso trabalho me deixa muito orgulhoso”, disse Neymar.

Em sua 3ª edição, os anfitriões da noite, Neymar Jr. e sua família, receberão cerca de 900 convidados incluindo atletas, celebridades, influenciadores e empresários. O cantor Seu Jorge fará uma apresentação especial.

Neymar também vai leiloar um jantar em Paris Foto: Valery Hache/AFP /

O leilão vai contemplar experiências internacionais com o Neymar Jr. e outras personalidades. Entre os lotes colocados para arremate está uma partida de pôquer com o jogador, além de uma experiência no camarote do Paris Saint Germain durante partida do clube, seguido de um jantar acompanhado do Neymar em Paris.

A última camisa da seleção brasileira assinada por Pelé e Neymar Jr. também irá para leilão. Destaque, ainda, para o pentacampeão do mundo de futebol, Ronaldo Fenômeno, que vai leiloar uma partida de tênis em sua casa.

A primeira edição do Leilão, em 2017, arrecadou R$2,5 milhões; a segunda, no ano subsequente, captou cerca de R$ 3,9 milhões. Em 2023, a expectativa é superar a marca da última edição.