Loja de automóveis esportivos de luxo abre pop-up store no shopping JK Iguatemi

A Toys For Boys do empresário Fabio Amaja, especialista no mercado de automóveis esportivos e de luxo, inaugurou uma loja pop-up no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Ferrari 296 GTS Foto: Reprodução/Ferrari

Até o dia 31 de dezembro, a Toys For Boys expõe no shopping uma Ferrari 296 GTS e uma picape R1T elétrica da Rivian, avaliadas em R$ 5 milhões. A loja permite que visitantes conheçam de perto raridades automotivas e consultem especialistas. De novidade, a empresa, que trouxe modelos como como McLaren 675 LT e TechArt GT Street R para o Brasil, anuncia a chegada do hypercar Koenigsegg Gemera, por R$ 20 milhões.

Com planos de aumentar as vendas em 40% em 2024, a companhia traz também para o País a Singer Vehicle Design, especializada na comercialização de carros Porsche 911 para os colecionadores e puristas de carros vintage da marca. O primeiro carro da modalidade chega ano que vem e se chama Brazil Commission.