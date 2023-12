Maisa comanda websérie sobre autocuidado e autoestima

Maisa cresceu aos olhos do público, que acompanhou as mudanças em sua aparência. Justamente por isso, conta que aprendeu que quando se trata de autoestima, prefere focar em como ela mesma se enxerga. Esse, e outros assuntos, estão na nova websérie +A(xila) com Maisa - patrocinada e produzida pela Dove - com a condução de Maisa. A primeira convidada, da série que estreou ontem (11), é a atriz Klara Castanho. Leia abaixo a entrevista com Maisa.

Maisa e Klara Castanho Foto: Fernando Tomaz

Como foi pra você crescer, e mudar de aparência, aos olhos do público? Teve alguma fase em que esse olhar te incomodou?

Acho que quando você cresce sob o olhar das câmeras, sempre passa na cabeça “como as pessoas vão me enxergar”. Mas ao invés de focar tanto em como os outros me viam, eu queria focar em como eu estava me enxergando. É óbvio que no momento que a percepção do outro sobre o seu corpo, sobre sua voz e seu cabelo é grande, e você ainda tem contato com a opinião alheia sobre tudo isso, há um impacto grande na sua autoestima. Acho que meu processo interno de autoestima envolve muito autocuidado e focar em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. Busco sempre ter minhas amigas por perto e ter referências de beleza reais. Inclusive, no bate-papo com a Clara [Moneke], a gente conversou bastante sobre isso. E tento evitar comparações, acho que esse é o maior desafio, porque todo mundo se compara. Mas é um trabalho diário.

Como é a sua autoestima no geral?

Minha autoestima é boa, acho que hoje em dia eu entendo a autoestima como uma coisa muito mais de dentro do que de fora. Ela está muito mais ligada ao autocuidado do que à vaidade. Eu procuro cuidar da minha autoestima me exercitando, fazendo terapia, fazendo um mini spa em casa sempre que eu posso e me rodeando de pessoas que me fazem bem.

Como você lida com a saúde mental? É uma preocupação?

Eu me encontrei bastante na terapia e esse ano na yoga, que tem me feito muito bem para respirar um pouco e deixar meus problemas de lado e olhar mais pra dentro.

Sua primeira convidada foi a Klara Castanho e vocês são amigas. Como é a amizade de vocês?

É incrível ter a Klara Castanho nesse projeto, na vida e na série! Eu fui a primeira convidada do podcast dela e agora ela está no primeiro episódio da minha websérie. Isso torna tudo mais especial! Acho que as pessoas têm muita curiosidade para saber mais coisas da nossa amizade, principalmente como administramos ela com as nossas rotinas corridas, mas somos prova de que apesar disso a amizade verdadeira acontece de qualquer forma.