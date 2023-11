MAM-SP exibe mostra sobre Aldo Tambellini e inclui longas que remetem ao movimento Black Power

O MAM-SP vai promover neste mês, a partir deste sábado, e em dezembro, uma mostra que reúne filmes de Aldo Tambellini, com sessões gratuitas. O artista ítalo-americano, cujo trabalho foi pioneiro na experimentação das novas tecnologias da década de 1960, combina slides, fotografias, filmes e também pintura, áudio, arte cinética e performance.



Inédita no Brasil, a série Black do artista também é dos anos 1960 e na época, suas exibições em Nova York, eram acompanhadas por performances e poemas do movimento Black Power. O local de exibição era sempre o Black Gate Theatre, fundado por Tambellini e o artista Otto Piene.

“Era um espaço único na cidade, onde se exibia uma programação de filmes experimentais e independentes, além de performances e instalações multimídia ao vivo de artistas como Nam June Paik e Yayoi Kusama. Nesse local, Tambellini apresentava seus dispositivos artísticos, como o Black Spiral, uma modificação de TV que distorcia as transmissões ao vivo”, explica a curadora Jane de Almeida.

Além das produções gravadas na década de 1960, a seleção apresentada na mostra de filmes do MAM inclui Listen (2005), um filme-ensaio realizado por Tambellini em parceria com Anthony Tencza. A produção foi premiada no New England Film Festival e no Syracuse International Film Festival, ambas na categoria Melhor Filme Experimental.