Marca de hotéis de luxo W abre sua primeira unidade no Brasil ainda neste ano

Depois de três anos na direção do W Maldivas e uma carreira de 27 anos na hotelaria internacional, o gaúcho Idu Ribeiro comandará o W São Paulo, que apresentará múltiplas ofertas em lazer, gastronomia e bem-estar.

“Estamos empolgados em apresentar a marca W para esta cidade vibrante e cosmopolita, que reflete perfeitamente a essência do nosso hotel. Estamos preparando tudo com muito cuidado e carinho, trabalhando junto a um time afinado, com vasta experiência internacional. Tenho certeza de que essa será uma novidade impactante para a cidade”, afirmou Idu.