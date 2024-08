Marca de roupa masculina lança collab com estilista indígena do povo Kaixana

A marca masculina Highstil lança collab inédita com o jovem estilista indígena do povo Kaixana, Maurício Duarte.

PUBLICIDADE A linha de t-shirts conta com estampas autorais e foi toda desenvolvida a partir da reciclagem de resíduos do café que seriam descartados. “A colaboração nasce do começo do meu trabalho. Fizemos um recorte das xilogravuras com referências aos rios e seus caminhos, principalmente da região do Amazonas. Além disso, elas representam a minha graduação na faculdade e que fala muito sobre o processo manual”, diz o estilista.

Estilista indígena do povo Kaixana, Maurício Duarte Foto: Túlio Santos

O estilista buscou inspiração nas margens do Rio Amazonas, das quais são refletidas nas linhas que formam o desenho nas peças.

A marca vai reverter 10% das vendas da collab com Maurício Duarte para a instituição Water is Life - a maior ONG de acesso à água potável do mundo e que já atua no Brasil. Os filtros da Water is Life, possuem um sistema de filtragem tecnológico capaz de filtrar até 200 Litros de água por dia e é ideal para as águas barrentas encontradas nessas regiões durante a seca.

As peças podem ser encontradas a partir do dia 22 de agosto nas lojas da Highstil ou no e-commerce da marca (https://www.highstil.com.br/).