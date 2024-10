Mostra no Farol Santander exibe pela primeira vez no Brasil obra de Vik Muniz

Uma obra inédita de Vik Muniz será exibida ao público durante a exposição Narciso - a beleza refletida, com abertura no dia 4 de outubro, no Farol Santander.

O autorretrato em formato de busto, esculpido por um robô, resulta de uma sofisticada operação fotográfica digital, que capturou imagens em 360 graus de Muniz, maquiado e vestido como Puck, personagem mitológico do espetáculo Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare.

O autorretrato em formato de busto Foto: Gabriel Curti

PUBLICIDADE O busto de Vik Muniz, com dimensões de 67x54x100cm, foi moldado em mármore de carrara, proveniente da Itália, material nobre utilizado por escultores desde a antiguidade. A mostra Narciso - a beleza refletida aborda a questão da autoimagem, desde os tempos mais remotos aos atuais. Com curadoria de Helena Severo e Maria Eduarda Marques, além de direção de arte assinada por Marcello Dantas, a mostra conta ainda com obras de artistas como Antonio Peticov, Beatriz Milhazes, Carlos Sciliar, Cícero Dias, José Roberto Aguilar, Leda Catunda, Luiz Zerbini, Siron Franco, Tomie Ohtake, entre outros. A exposição estará em cartaz no 22º andar do Farol Santander São Paulo, até 5 de janeiro de 2025 .