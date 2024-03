‘Mulheres mais maduras e sem frescura’ são o público alvo das peças criadas por Claudia Matarazzo

A jornalista e escritora Claudia Matarazzo está lançando peças de roupa para mulheres que, segundo ela, “priorizam conforto sem abrir mão da elegância”.

O trabalho é fruto de parceria com a malharia Bonneterie, com quem bolou quatro itens do vestuário: um vestido “envelope”; um suéter esportivo, um cachecouer e um casaco de festa com detalhe metalizado.

Claudia, cuja marca em todos os seus livros é “sem frescura” , afirma que este projeto “valoriza a liberdade e ressalta a celebração descomplicada da vida”.

Cláudia Matarazzo Foto: Kevin Straussburger

“Não sou uma especialista em moda” diz ela “mas, aos 65 anos a gente aprende evitar as armadilhas das tendências e acho importante que mulheres mais maduras tenham uma opção de cores e modelos com uma pegada que concilie elegância sem abrir mão do conforto”, afirma Claudia.

O lançamento será nesta sexta no Shopping Pátio Paulista.