Museu da Língua Portuguesa e Sesc São Paulo realizam o Festival Cultura e Pop Rua

O Museu da Língua Portuguesa e o Sesc São Paulo, em parceria, realizam gratuitamente um evento internacional voltado a discutir os direitos culturais das pessoas em situação de rua.

O Festival Cultura e Pop Rua começa no dia 16 de agosto com um minicurso no Sesc Bom Retiro e continua 17 e 18 com rodas de conversa e apresentações artísticas no Museu da Língua Portuguesa.

ARQUIVO 28/07/2021 CADERNO DE VIAGEM - Museu da Língua Portuguesa - Foto Ana Mello Foto: Ana Mello - fotv=grafa de arquit / ¬© 2019 Ana Mello

O festival ocupa também a rua em frente à Estação da Luz com tablado, oficinas e tendas de prestação de serviços e alimentação para a população em situação de rua.

Ao longo de três dias, participarão do evento representantes de organizações, projetos e coletivos do Reino Unido, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, além de Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. A Prefeitura da Cidade de São Paulo é correalizadora da iniciativa. O Museu da Língua Portuguesa é uma instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.